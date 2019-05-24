رونالدو يطالب يوفنتوس بضم راموس

قال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن كريستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس الإيطالي، طالب إدارة ناديه بضم قائد ريال مدريد ، سيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن راموس، يدرس الرحيل عن سانتياجو برنابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "

كالتشيو ميركاتو

" الإيطالي، فإن كريستيانو، طالب اليوفي بالتحرك لضم راموس، لدعم دفاع السيدة العجوز.

ويستعد فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، للتحرك من أجل بدء المفاوضات مع راموس، لتعويض اعتزال أندريا بارزالي، وتقديم العون لجورجيو كيليني وبونوتشي.

التقرير أكد أن رونالدو أخبر مسؤولي يوفنتوس أن وجود راموس في أليانز ستاديوم مهم للغاية، لما يملكه من خبرات طويلة، خاصة في دوري الأبطال.

وقضى راموس في ريال مدريد ما يقرب من 14 عامًا حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة، بما فيها دوري الأبطال في 4 مناسبات