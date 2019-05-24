الزمالك يعلن قائمته لمواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني ، لفريق الزمالك عن ضم 22 لاعبا لقائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية ، في تمام العاشرة مساءا. ويغيب عن القائمة الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف . وضمت القائمة الزمالك كلا من : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف



في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش في خط الدفاع : في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمد عنتر في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد

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