الاتحاد الإنجليزي يقر تعديلا مثيرا بشأن البطاقات الصفراء

اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قراراً رسميا بشأن تعديل يخص حصول اللاعب على البطاقة الصفراء، سيجرب بداية من الموسم المقبل.

فمن يحصل على البطاقة الصفراء سيغادر الملعب لمدة 10 دقائق، حسبما نقل موقع صحيفة "بيلد" الألمانية عن موقع "سبورت بيلد".

ومن المتوقع أن "يثير هذا التعديل، في إنجلترا، اضطرابا شديداً وفوضى عارمة بنفس القدر"، بحسب "بيلد".

عندما يطرد اللاعب لمدة 10 دقائق سيسمح له بالجلوس على مقاعد البدلاء، ما يمثل استراحة لالتقاط الأنفاس بالنسبة له.

وفي حالة حصول حارس المرمى على بطاقة صفراء سيخرج أيضا لـ10 دقائق ويقف في المرمى لاعب آخر بدلا منه.

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عقوبة الطرد لدقائق خلال المباراة موجودة في ألعاب أخرى مثل الهوكي وكرة اليد وغيرهما، غير أنها ليست لـ10 دقائق وإنما أقل من ذلك بكثير.

فالعقوبة في كرة اليد تبلغ دقيقتين فقط، أما في الهوكي فتبلغ العقوبة 5 دقائق.

ومن المتوقع أن يتسبب نظام الطرد لدقائق في فوضى خلال المباريات، خصوصا عندما يحصل لاعب على بطاقة صفراء بدون وجه حق أو أن يستفز المنافسون نجما بعينه ليدفعوه للحصول على إنذار، أو حتى عندما يخرج الحكم أكثر من بطاقة في وقت قصير.

غير أن كل ذلك ينبغي ألا يثير قلقا لدى متابعي وعشاق الدوري الإنجليزي؛ فالتعديل الجديد سيطبق الموسم المقبل بداية من دوري الدرجة الخامسة، وليس البريميرليج ولا حتى دوري الدرجة الرابعة.