شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج الحربى يكشف أسباب تراجع نتائج ناديه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى سبب تراجع نتائج ناديه فى الدور الثانى للدوري هذا الموسم للإصابات وإبتعاد الفريق عن ملعبه

وقال مهدى : " قدمنا نتائج متميزة فى الدور الاول ولكن الاصابات خطفت أبرز نجومنا وابتعدنا عن ستاد السلام ملعبنا الرئيسى بسبب إغلاقه استعداداً لكأس الامم الافريقية وهو الامر الذى أثر كثيراً على نتائج الانتاج فى الدور الثانى"

وتعرض لاعبو الانتاج الحربى لسلسلة من الاصابات بداية بعامر عامر حارس المرمى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس فضلا عن الثنائى محمد رجب وهشام شحاته اللذان تعرضا للإصابة قبل أن يتعافى كل منهما ويعود للمباريات .

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وتعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدوري .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتين .