شكرا لقرائتكم إشادات كبيرة بتطبيق تذكرتى فى ملعب "السوشيال ميديا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصلت الإشادات بتطبيق تذكرتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن الإجراءات الخاصة بالحصول على تذاكر البطولة تتم بطريقة سهلة وميسرة للغاية. وقال أحد رواد "فيس بوك": "تخيل أنا حجزت تيكيت ماتش الافتتاح اللى هو يوم 21_6 ودفعت الفلوس بالفيزا وتمام، وأول لما يتحدد مكان التسليم هروح باحترام استلم التيكيت". Advertisements "علشان فى احترام ونظام وإحنا والله مش عايزين أكتر من كده.. علشان إحنا كنا متأخرين عن العالم..سنين ضوئية والله"، مضيفا: "نتمى موضوع TAZKRTI.COM .. دا يبقى خطوة للدوري .. ورجوع الجمهور باحترام الأيام الجاية"

إشادات بتذكرتى وتعبر تذكرتي عن الطفرة الهائلة في توصيل التذاكر للمشجعين بسهولة ويسر، لاسيما أن سهولة الحصول على بطاقة التعريف الخاصة "FAN ID" وتذاكر المنافسات نالت إعجاب الجميع.

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