شكرا لقرائتكم لاسارتي يوصي باعتزال عاشور فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى باعتزال حسام عاشور لاعب وسط القلعة الحمراء خاصة بعد تراجع أداء المسمار خلال الفترة الأخيرة.

وتنتاب عاشور حالة من الرعب فى الوقت الحالى خوفا من إنهاء مسيرته الكروية قبل تحقيق لقب أكثر لاعب في العالم حصولا علي البطولات حيث يتبقى لقائد الأهلى لقبين فقط.

علق لاسارتى علي توصيته باعتزال عاشور بسبب الإصابات العديدة التي يتعرض لها اللاعب والتي تردد أنها مزمنه.

طلب المدير الفنى للأهلى التعاقد مع "دفندر" شاب وقوى ليحل بدلا من عاشور ويقود خط وسط القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة بجوار عمرو السولية وهشام محمد وحمدى فتحى.