شكرا لقرائتكم حارس الإسماعيلى : كنا نستحق الفوز على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
استنكر محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى نتيجة مباراة الفريق والاهلي التي اقيمت مساء امس الاول وانتهت بالتعادل بين الفريقين ، مؤكدا أن الفريق كان يستحق أكثر التعادل في المباراة التي جاءت ضمن مؤجلات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.
وانتهت قمة الاسماعيلى والاهلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، حيث تقدم وليد أزارو للفريق الأحمر قبل أن يستدرك الدراويش التعادل عن طريق كريم بامبو.
وأضاف فوزى فى تصريحات صحفية :” احمد لله على تلك النتيجة ، نجحنا فى تعويض هدف الأهلى الذى اتحمله فهو خطأ وارد فى كرة القدم ، لم نرتبك وكنا اكثر اصرارا على ادراك التعادل وسعينا لخطف الثلاث نقاط لكن التوفيق حرمنا من ذلك”.
وأتم حارس مرمى الإسماعيلى :”تعبت كثيرا الفترة الماضية إضافة لكل زملائى من أجل الخروج من نفق النتائج السلبية ونعد الجميع بأن القادم أفضل”.
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