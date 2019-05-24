شكرا لقرائتكم مسئولو تذكرتى يناقشون تعميم تجربة الـ "fan id"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" تطبيقه في عدد من المجالات الآخري مثل المواصلات العامة والسياحة وغيرها بعد نجاح نظام " تذكرتي" في حل الكثير من أزمات عملية طرح وبيع تذاكر المباريات.
كان المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى" قد أعلن أمس، الخميس، طرح تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تنطلق في مصر 21 يونيو المقبل ، للجماهير الراغبة فى حضور مباريات هذا الحدث الكبير، على أن يتم التسجيل والحجز عبر تطبيق "تذكرتى".
وأشارت شركة "تذكرتى" أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.
وكان مسئولو الشركة قد أعلنوا من قبل ان الـfan Id ليس له مدة صلاحية ويمكن استخدامه بعد البطولة في مناسبات ومجالات اخري .
ويعد موقع "تذكرتى" هو السوق الإلكترونى المتخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها إلكترونيًا لمختلف الفعاليات سواءً كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.
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