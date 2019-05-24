شكرا لقرائتكم تدريبات إضافية للاعبي المنتخب استعداد لكأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر التدريب مرتين يومياً خلال معسكر الفريق المقرر إنطلاقه يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية. يستعد منتخب مصر لخوض فاعليات بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم : مصر وزيمبابوى في مباراة الافتتاح على استاد القاهرة يوم 21 يونيو فى تمام العاشرة مساء. Advertisements المباراة الثانية بين مصر والكونغو الديموقراطية يوم 26 يونيو فى العاشرة مساء. ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا يوم 30 يونيو فى التاسعة مساء. كما يخوض منتخب مصر وديتين فى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية أمام تنزانيا و أوغندا يومي 13 و 16 يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات إضافية للاعبي المنتخب استعداد لكأس الأمم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.