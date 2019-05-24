شكرا لقرائتكم تعرف على أماكن إستلام تذاكر الـ "fan id"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مسئولو شركة تطبيق "تذكرتي"، أماكن بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر الأيام المقبلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاءت كالتالى :

الدرجه الأولى : فرع اورنج التاليه ( مصر الجديده / مدينه نصر / التجمع / الرحاب / الدقى / وسط البلد / الزمالك / المنيل / العباسيه / شبرا / 6 اكتوبر / الهرم / المعادى / المقطم /" الاسكندريه / الاسماعليه / السويس )

الدرجه الثانيه و الثالثه : جميع مراكز الشباب التاليه ( مركز شباب الجزيزه / مركز شباب الأولمبى المعادى / نادى منتخب السويس / مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعليه / الحى السادس بأكتوبر / نادى اصحاب الجياد بسموحه / نادى الشمس )

Advertisements

_ واذا تم التحقق من ذلك سيتم ارسال رساله نصيه قصيره وبريد الأكترونى يتضمن بطاقه هاويه المشجع ( FAN ID ) وكلمه المرور لتسجيل الدخول الى حسابك والحصول على بطاقه هاويه المشجع ( FAN ID )

و قد خصصت تذكرتى خطاٌ ساخنا للاستفسارات و الحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355

يُذكر أنه تم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق إلكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفعاليات