شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان..أيمن حفنى على رأس قائمة جروس لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني،لفريق الزمالك ، قائمة الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل،على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في تمام العاشرة مساءا. وضمت القائمة الزمالك كلا من : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف Advertisements في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد.

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