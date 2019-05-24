شكرا لقرائتكم محمد عابد رئيسا لبعثة الملاكمة في روسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة ، إختيار محمد عابد عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب الكبار فى بطولة روسيا الدولية والمحدد لها الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبلين. تضم قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة من مصر كلا من : رمضان محمد فى وزن 63 كجم وحمدى هيكل وزن 69 كجم وأحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم . Advertisements ويشارك المنتخب فى بطولة روسيا الدولية إستعدادا لخوض منافسات بطولة العالم المقرر اقامتها هناك أيضا خلال الفترة من 6 و حتى 22 سبتمبر المقبل.

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