شكرا لقرائتكم بعد انضمامه للمنتخب .. أرقام أبوالفتوح مع سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أثار نجاح أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لسموحة والمعار من الزمالك فى حجز مقعداً بقائمة منتخب مصر الذى يستعد للمشاركة فى كأس الامم الافريقية التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة إلى إحداث جدل كبير ، بعد أن أعلن خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أسماء 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

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ولعب أحمد أبو الفتوح 14 مباراة مع سموحة بإجمالى 1051 دقيقة ولم يسجل أهدافاً بل صنع هدفاً واحداً لزملاؤه فى المقابل يملك تسديدة واحدة ليست على المرمى وصنع 27 عرضية منها 5 صحيحة بنسبة 19% دقة عرضياته وقام بأربعة مرواغات وشتت الكرة 15 مرة وقطع الكرة 68 مرة .

أبو الفتوح صاحب الـ20 عاما انضم لمنتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته في شهر مارس الماضي خلال مواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء، كما أنه شارك في انتصار نيجيريا على مصر وديا في نفس الشهر.

وأسفرت القرعة التى أقيمت الأسبوع الماضى عن وقع مصر بجانب ، أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي فى المجموعة الأولي.