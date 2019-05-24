المنتخب يتدرب مرتين يومياً استعداداً لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، التدريب مرتين يومياً خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية.
ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم :
مصر وزيمبابوى فى مباراة الافتتاح على استاد القاهرة يوم 21 يونيو فى تمام العاشرة مساء.
المباراة الثانية بين مصر والكونغو الديموقراطية يوم 26 يونيو فى العاشرة مساء.
ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا يوم 30 يونيو فى التاسعة مساء.
كما يخوض منتخب مصر وديتين فى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية أمام تنزانيا و أوغندا يومى 13 و 16 يونيو.
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