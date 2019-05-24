شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بالاستفادة من نظام "تذكرتي" فى المواصلات العامة والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح نظام " تذكرتي" في حل الكثير من أزمات عملية طرح وبيع تذاكر المباريات، يناقش مسئولو الشركة المنفذة لهذا النظام تطبيقه في عدد من المجالات الأخرى، مثل المواصلات العامة والسياحة وغيرها .

كان المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى" قد أعلن أمس، الخميس، طرح تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تنطلق في مصر 21 يونيو المقبل ، للجماهير الراغبة فى حضور مباريات هذا الحدث الكبير، على أن يتم التسجيل والحجز عبر تطبيق "تذكرتى".

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وأكدت شركة "تذكرتى" أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

ويعد موقع "تذكرتى" هو السوق الإلكترونى المتخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها إلكترونيًا لمختلف الفعاليات سواءً كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

وكان مسئولو الشركة قد أعلنوا من قبل ان الـfan Id ليس له مدة صلاحية ويمكن استخدامه بعد البطولة في مناسبات ومجالات أخرى .