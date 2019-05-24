الإسماعيلى يتوجه إلى الجونة بالطائرة لضيق الوقت والإرهاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بالطيران إلى مدينة الجونة، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة فريقها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.
ووافق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى المشرف على قطاع الكرة على هذا الطلب فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.
ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.
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