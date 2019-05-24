شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى خارج قائمة الزمالك أمام نهضة بركان وعودة عنتر وبوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الفنى للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة إياب نهائى الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى تمام العاشرة مساءا. وضمت القائمة الزمالك كلا من: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف. فى خط الدفاع: محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش. Advertisements فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمد عنتر. في خط الهجوم: خالد بو طيب - حميد أحداد. يذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف بالمغرب.

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