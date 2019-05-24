شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى: هدف الأهلى مسئوليتى.. والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فوزى، حارس مرمى الإسماعيلى، أن الدراويش كانوا يستحقون التعادل فى مواجهة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وانتهت قمة الإسماعيلى والأهلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث تقدم وليد أزارو للفريق الأحمر قبل أن يتدرك الدراويش التعادل عن طريق كريم بامبو.

وأضاف فوزى، فى تصريحات صحفية، ”أحمد لله على تلك النتيجة، نجحنا فى تعويض هدف الأهلى الذى أتحمله فهو خطأ وارد فى كرة القدم، لم نرتبك وكنا أكثر إصراراً على إدراك التعادل، وسعينا لخطف الثلاث نقاط لكن التوفيق حرمنا من ذلك”.

وأضاف حارس مرمى الإسماعيلى، ”تعبت كثيرا الفترة الماضية إضافة لكل زملائى من أجل الخروج من نفق النتائج السلبية ونعد الجميع بأن القادم أفضل”.