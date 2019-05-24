شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طلب خاص على مائدة إفطار نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفنى لفريق نهضة بركان المغربى من إدارة فندق الإقامة فى برج العرب إضافة بعض الأنواع من الطعام على مائدة الإفطار لمتابعة التفاصيل اضغط هنا

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