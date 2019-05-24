شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يقرر إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، إلغاء المباراة الودية التى كان مقرراً لها الاثنين المقبل فى تمام العاشرة مساءاً مع سيراميكا كليوباترا نظراً لضيق الوقت استعداداً للزمالك. وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى. Advertisements ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

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