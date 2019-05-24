شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يتوافد على مقر النادى لشراء التذاكر وسط إشراف مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على مقر النادى بقلعة ميت عقبة عقب صلاة الجمعة، لشراء تذاكر حضور مواجهة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية التى ستقام على استاد برج العرب.

وأوضح الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن مرتضي منصور رئيس النادى الأبيض أشرف على بيع 10 آلاف تذكرة لجماهير القلعة البيضاء داخل ملعب النادي استعدادا للمواجهة المنتظرة مع الفريق المغربى.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أوضح الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجعا للمباراة النهائية وتم طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة لطرحها للبيع اليوم بعد عمليات بيع الـ40 ألف تذكرة التى شهدتها الأيام الماضية.