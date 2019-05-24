شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عابد رئيساً لبعثة الملاكمة فى بطولة روسيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، اختيار محمد عابد عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب الكبار فى بطولة روسيا الدولية والمحدد لها الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبلين.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة من مصر كلا من: رمضان محمد فى وزن 63 كجم وحمدى هيكل وزن 69 كجم وأحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم .
ويشارك المنتخب فى بطولة روسيا الدولية استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها هناك أيضاً خلال الفترة من 6 و حتى 22 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عابد رئيساً لبعثة الملاكمة فى بطولة روسيا الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.