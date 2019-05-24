س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاولات الأهلي لشراء رمضان صبحي نهائياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت محاولت النادى الأهلي لشراء رمضان صبحى، لاعب الفريق، نهائياً من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى مرحلة الجد بعد اقتراب مدة الإعارة من نهايتها. فى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز التساؤلات التى فرضت نفسها حول قضية شراء رمضان صبحى نهائياً.. س: متى تنتهى إعارة رمضان صبحى س: متى تنتهى إعارة رمضان صبحى ج: فى 30 يونيو المقبل، حيث تعاقد معه الأهلي خلال يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى. Advertisements س: هل دخل الأهلي فى مفاوضات مع اللاعب لبقائه بالقلعة الحمراء؟ س: هل دخل الأهلي فى مفاوضات مع اللاعب لبقائه بالقلعة الحمراء؟ ج: نعم.. ورحّب رمضان صبحى بالبقاء وألقى بالكرة فى ملعب ناديه الإنجليزى وطالب الاهلي بالدخول فى مفاوضات مع هيدرسفيلد لحسم الصفقة. س: وهل بدأ الأهلي رحلة التفاوض مع النادى الإنجليزى؟ س: وهل بدأ الأهلي رحلة التفاوض مع النادى الإنجليزى؟ ج: نعم.. منذ فترة وهناك مرونة من جانب النادى الإنجليزى فى الموافقة على عرض الأهلي، خاصة بعد هبوط هيدرسفيلد لدورى القسم الثانى فى إنجلترا. س: هل هناك خلاف بين هيدرسيفيلد والأهلي حول البنود المالية؟ س: هل هناك خلاف بين هيدرسيفيلد والأهلي حول البنود المالية؟ ج: ليس خلافاً كبيراً وهناك تقارب إلى حد كبير فى وجهات النظر، فالنادى الإنجليزى طلب 4 ملايين دولار ووصل عرض الأهلي لـ3 ملايين تقريباً، ما يعني أن الأمور فى طريقها للحسم، خاصة أن رمضان أبدى رغبته فى البقاء لعدم جدية العروض التى تلقاها من أوروبا.

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