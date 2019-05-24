شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. الكويديتش من أفلام هارى بوتر إلى التتويج بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل إن هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات فى التقرير التالى..

هى لعبة خيالية ابتكرتها الكاتبة البريطانية رولنغ فى سلسلة هارى بوتر الخيالية، وهى من أقدم وأشهر الألعاب المعروفة فى عالم السحرة، وتُقام لها بطولات داخل المدارس وبطولات عالمية أيضا، كما أنها من رياضات المراوغة بالكرة وهى أشبه بامتطاء أحد المكانس والجرى حتى تسجيل أهداف داخل الحلقات.

تقوم مباريات الكويديتش بين فريقين يتكون كل فريق من سبعة لاعبين فى مراكز مختلفة، كل فريق يجب أن يتكون من باحث وحارس، ضاربين اثنين وثلاث مطاردين.

ومن الكرات المستخدمة فى اللعبة البلادجر والكوافل والسنيتشر

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يتم لعب هذه الرياضة بأن يبدأ المهاجمون بإمساك الكوافل والتقدم بها وان لم تمنعهم كرات البلادجر من التقدم يستمرون بالتقدم حتى يصلوا للمرمى ويسددو الكرة فيه وبهذا يكسب الفريق المسجل عشر نقاط تضاف اليهم ويحاول الضاربون منع المهاجمين من التقدم.

وفازت مصر بكأس العالم للكويديتش في عام 2002 بعد تغلبها علي كرواتيا.



كويديتش 1