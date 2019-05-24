شكرا لقرائتكم هونيس يؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بضم سانيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 24 مايو 2019 - اخر تحديث في 24 مايو 2019 / 00:28

برلين - أ ف ب - أكد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة اهتمام النادي البافاري بضم الجناح الدولي لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنكليزي، وصرح هونيس لصحيفة سودويتشه تسايتونغ "نحن مهتمون به".



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وأتى تأكيد هونيس في أعقاب تقرير نشر على الموقع الالكتروني لمجلة "كيكر"، أشارت فيه الى أن "لاعب شالكه السابق مرشح محتمل بالنسبة الى بايرن الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه".

وأشارت المجلة الى أن العملاق البافاري تواصل مع عائلة اللاعب الدولي التي تدير أعماله، موضحة أن سانيه (23 عاما) "يريد الرحيل الى ميونيخ أو البقاء" مع ناديه الحالي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وكانت التقارير أشارت الى أن سانيه كان موضع اهتمام من بايرن في العام 2016، قبل أن ينضم الى سيتي من شالكه مقابل 50 مليون يورو.

وفي الوقت الراهن، اعتبرت "كيكر" أن سيتي الذي توج في موسم 2018-2019 بثلاثية محلية غير مسبوقة في إنكلترا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) قادر على التأقلم في حال رحيل سانيه الذي سبق له أن تعرض لبعض الانتقادات من المدرب الإسباني لاسيما لجهة واجباته الدفاعية.