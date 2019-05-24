شكرا لقرائتكم شوبير: لن يتم إلغاء بطولة كاس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة أن بطولة كاس مصر لن يتم إلغاؤها مهما حدث، موضحاً أن إتحاد الكرة يعمل على إقامة جميع البطولات دون الإخلال بها رغم العراقيل التى تواجه الإتحاد.

واشار شوبير عقب الاجتماع الذى تمت الدعوة له ظهر اليوم، الجمعة،لمناقشة أزمة التعديلات والمؤجلات في جدول الدوري بحضور عدة أندية أن هناك أزمة كبرى تتمثل دائماً فى مشاركة الأنية في بطولتين.

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وشدد نائب رئيس الجبلاية على أن الأندية ستُحدد ملاعبها وجمهورها في الموسم الجديد، مؤكداً أن جدول الموسم الجديد سيتم إجراؤه مرة واحدة دون تغييرات كما يحدث في الدوريات الكبيرة.

وأشار شوبير إلى أنه لا توجد ازمة في القيد سواء إنتهى الدوري قبل امم افريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل أو بعدها.