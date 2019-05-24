شكرا لقرائتكم غرائب الألعاب.. تعرف على "رياضة الكويديتش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أن التى نتابعها من خلال الاخبار المقروءة و المسموعة ، بل إن هناك ألعاب أخرى يكاد لايعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها ، أو لعدم ممارستها فى مصر

نلقى الضوء على هذه الرياضات ، من خلال التقرير التالى ..

رياضة الكويديتش

هى لعبة خيالية أبتكرتها الكاتبة البريطانية رولنغ في سلسلة هاري بوتر الخيالية.وهى من أقدم وأشهر الألعاب المعروفة في عالم السحرة ، وتُقام لها بطولات داخل المدارس وبطولات عالمية أيضا.

كما انها من رياضات المراوغة بالكرة وهي اشبه بامتطاء أحد المكانس والجري حتى تسجيل أهداف داخل الحلقات.

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تقوم مباريات الكويديتش بين فريقين يتكون كل فريق من سبع لاعبين في مراكز مختلفة. كل فريق يجب أن يتكون من باحث ، وحارس ، ضاربين اثنين وثلاث مطاردين

ومن الكرات المستخدمة فى اللعبة البلادجر والكوافل والسنيتشر

يتم لعب هذه الرياضة بأن يبدأ المهاجمون بامساك الكوافل والتقدم بها وان لم تمنعهم كرات البلادجر من التقدم يستمرون بالتقدم حتى يصلوا للمرمى ويسددو الكرة فيه وبهذا يكسب الفريق المسجل عشر نقاط تضاف اليهم ويحاول الضاربون منع المهاجمين من التقدم.

وقد فازت مصر بكأس العالم للكويديتش في عام 2002 بعد تغلبها علي كرواتيا.