شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يلغى مباراته الودية مع سيراميكا كليوباترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى المباراة الودية التى كان مقرراً لها الاثنين المقبل فى تمام العاشرة مساءاً مع سيراميكا كليوباترا نظراً لضيق الوقت استعداداً للزمالك . وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى. Advertisements ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

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