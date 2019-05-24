علي فرج ونور الطيب يتأهلان لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، وزوجته نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة للسيدات، إلى الدور نصف النهائي لبطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري.
وفاز علي فرج على مواطنه محمد أبو الغار المصنف التاسع عالميا في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-9, 11-4.
كما فازت نور الطيب على منافستها النيوزيلاندية جولي كينج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-6.
وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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