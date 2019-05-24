شكرا لقرائتكم نجمة الكاراتيه تقدم وصفة الفراخ بالكريمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشاركن فى أعمال المنزل وتحضير الأكلات الرمضانية ، حيث أنه لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن، ويحرص " الخليج 365" على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة ، نجمة اليوم سارة عاصم لاعبة الكاراتيه ، و التى تقدم طريقة عمل الفراخ بالكريمة فى الوصفة التالية:

المقادير : نصف كيلو فراخ ، ماء بصل ، ملح ، فلفل ، ليمون ، زبدة ، ورق لورو ، مستكة ، جبنة بارميجان ، كريمة طبخ ، كسبرة خضرا ء.

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طريقة التحضير

تتبيل الفراخ بماء البصل و ملح و فلفل و ليمون ثم تشويحها فى الزبدة على النار مع وضع ورق لورو و مستكة و كريمة طبخ و جبنة بارميجان و كسبرة خضراء حتى تنضج .