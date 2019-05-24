شكرا لقرائتكم الأهلى يتمسك بإقامة مباريات الأسبوع الأخير فى توقيت واحد قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء تتمسك بإقامة مباريات الاسبوع الأخير فى توقيت واحد وقبل انطلاق أمم إفريقيا. Advertisements قال عبدالحفيظ فى تصريحات صحفية عقب اجتماع الاندية واتحاد الكرة اليوم أن القيد الافريقيى ينتهى ٣٠ يوليو القادم ولا يمكن أن نعتبر الموسم القادم استثنائى ومن العدل إقامة المباريات الجولة الأخيرة فى توقيت واحد. وأوضح عبد الحفيظ أن الاهلى يطالب بحقوقه الشرعية ويتمسك بخوض المؤجلات قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.

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