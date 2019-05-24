شكرا لقرائتكم طلب خاص على مائدة إفطار نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفنى لفريق نهضة بركان من إدارة فندق الإقامة فى برج العرب إضافة بيتزا على وجبة الإفطار اليوم ، بالإضافة إلى قائمة الطعام المعدة من قبل
وتشمل قائمة الإفطار اليوم كفتة وخضار سوتيه ولحوم وأسماك.
ويحل نهضة بركان ضيفا على الزمالك على ملعب برج العرب بعد غد الأحد فى إياب نهائي الكونفدرالية بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد.
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