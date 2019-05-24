شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تكليف عامر حسين باعداد تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة المشكلة للمناقشة أزمة جدول الدورى كلفت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باعداد تصور للمرحلة الاخيرة من الدورى . وقال شوبير انه سيتم عرض التصور الاخير على مجلس ادارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائى الخاص بالجدول . واضاف ان اللجنة وجهت الدعوة لاربعة اندية لحضور الاجتماع وهي الاهلى والزمالك وبتروجت وحرس الحدود وحضر ثلاثة انيدة ولم يحضر مندوب عن الزمالك .

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