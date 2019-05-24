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شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. فى أى عام ظهر الشكل الأخير لكأس الأمم؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى عام 2001، تم الكشف عن شكل جديد لكأس الأمم الأفريقية ويعد هو الشكل الثالث، والذى يأتى على هيئة فنجان مطلية بالذهب من تصميم وصنع فى إيطاليا.
كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.
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