شكرا لقرائتكم "كاف" يطالب الزمالك بـ 75 دعوة لحضور لقاء نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو الزمالك خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم، يأتى فيه طلب "كاف" بالحصول على 75 دعوة لحضور مباراة الأبيض ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب.

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فيما جاءت طلبات الاتحاد الأفريقى بالحصول على 75 دعوة مقسمين لـ 25 دعوة مقصورة رئيسية و50 دعوة للدرجة الأولى، فيما جاءت طلبات الشركة الراعية للكاف من الزمالك وفقًا للخطاب، بتوفير 40 دعوة مقصورة رئيسية، و350 دعوة للدرجة الأولى و150 دعوة درجة ثانية و100 دعوة درجة ثالثة.

كانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.