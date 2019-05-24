شكرا لقرائتكم هشام حطب يطلب من اتحاد المصارعة قائمة المنتخب ببطولة البحر الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلبت اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب من مسئولى اتحاد المصارعة ، قائمة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة البحر الأبيض للشاطئية ، و التى تقام بتونس يوليو المقبل .
وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأوليمبية يطلبون فيه قائمة المنتخب المشارك فى البطولة ، و هو ما سيتم الرد عليه خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن المصارعة يشارك ببطولة بيلاروسيا الدولية يوليو القادم ، ضمن خطة الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 ، ويقيم اللاعبون فى معسكرات دائمة لحين السفر لبيلاروسيا
كانت هذه تفاصيل خبر هشام حطب يطلب من اتحاد المصارعة قائمة المنتخب ببطولة البحر الأبيض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.