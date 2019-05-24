شكرا لقرائتكم هشام حطب يطلب من اتحاد المصارعة قائمة المنتخب ببطولة البحر الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب من مسئولى اتحاد المصارعة ، قائمة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة البحر الأبيض للشاطئية ، و التى تقام بتونس يوليو المقبل .

وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأوليمبية يطلبون فيه قائمة المنتخب المشارك فى البطولة ، و هو ما سيتم الرد عليه خلال الفترة المقبلة .

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يذكر أن المصارعة يشارك ببطولة بيلاروسيا الدولية يوليو القادم ، ضمن خطة الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 ، ويقيم اللاعبون فى معسكرات دائمة لحين السفر لبيلاروسيا