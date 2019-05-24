شكرا لقرائتكم جمهور الزمالك يتوافد على "كرنفال" تذاكر نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهد مقر نادى الزمالك توافد أعداد كبيرة من جماهير الفريق الأبيض عقب صلاة الجمعة، لشراء تذاكر حضور مواجهة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية التى ستقام على استاد برج العرب.
وأكد الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن مرتضي منصور رئيس النادى الأبيض أشرف على بيع 10 ألاف تذكرة لجماهير القلعة البيضاء داخل ملعب النادي استعدادا للمواجهة المنتظرة مع الفريق المغربى.
الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك حصل على موافقات أمنية بحضور 40 ألف مشجع لملعب برج العرب قبل أن يزيد العدد إلى 50 ألف.
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