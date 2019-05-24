شكرا لقرائتكم فحص محمود متولى طبيا بعد اصابته بخلع في الترقوة فى لقاء الأهلى والاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر النادى الاسماعيلى إخضاع مدافعه محمود متولى لفحص طبى على يد أحد الاطباء بالقاهرة لمعرفة مصيره بعد تعرضه لخلع فى الترقوة .
وينتظر الاسماعيلى القول الفصل فى إصابة متولى لاسيما مع وجود بعض الاراء الطبية التى تفضل خضوع اللاعب لجراحة بسيطة قد تبعده عن الملاعب 10 أيام .
وكان الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى، أكد أن محمود متولى تعرض لخلع فى الترقوة، على خلفية إصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما ويخضع اللاعب للأشعة لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.
وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام الإسماعيلي بعدما انتهت المباراة بهدف لكل منهما فى مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إقامة مباراة الجونة والاسماعيلى فى الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.
ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.
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