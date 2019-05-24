17 محترفا يدعمون صفوف المنتخب التونسي في أمم إفريقيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي، ألان غيراس، الدعوة إلى 17 لاعبا محترفا للمشاركة في المعسكر التدريبي استعدادا لنهائيات كأس أمم افريقيا 2019 بمصر. ويبدأ المنتخب التونسي المرحلة الأولى من تحضيراته مع مطلع شهر يونيو وحتى يوم 11 من نفس الشهر فيما سيعلن المدرب عن باقي أسماء اللاعبين المحليين في مرحلة لاحقة. Advertisements وتشمل القائمة الحارسين فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ومعز حسن (نيس الفرنسي) واللاعبين محمد دراغر (بادربورن الألماني) ورامي البدوي (الفيحاء السعودي) وياسين مرياح (أولمبيكوس اليوناني) وديلان براون (خنت البلجيكي) وأسامة الحدادي (ديغون الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي المصري). كما تضم القائمة أيضا نادر الغندري (وسترلو البلجيكي) والياس السخيري (مونبييله الفرنسي) وفرجاني ساسي ( الزمالك المصري) ونعيم السليتي (ديغون الفرنسي) وبسام الصراررفي (نيس الفرنسي) وسيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي) ويوسف المساكني (يوبين البلجيكي ) ووهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي) وفخرالدين بن يوسف (الاتفاق السعودي). وتلعب تونس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا.

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