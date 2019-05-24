كتب محمد بشاري يقف جمهور الزمالك المتواجد حاليا بمقر النادي في طوابير للحصول على تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضه بركان. ووزعت تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة بواقع تذكرتين لأعضاء القلعة البيضاء. جدير بالذكر أن الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس تلقى خسارة فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربي 0-1.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم الطقس الحار...جماهير الزمالك تقف في طوابير للحصول على تذاكر الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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