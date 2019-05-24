اجتماع أزمة الدوري.. الأهلي: متمسكون بإقامة الجولة الأخيرة في توقيت واحد

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تمسك النادي بإقامة مباريات الأسبوع الـ34 الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية بعد خروجه من اجتماع لجنة بحث مشاكل الدوري في مقر اتحاد كرة القدم اليوم الجمعة: "متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد".

وأضاف: "كيف نستكمل البطولة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية (المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو)، في الوقت الذي سيُفتح خلاله باب القيد الإفريقي يوم 30 يونيو المقبل".

وأتم مدير الكرة بالأهلي:...