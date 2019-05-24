"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كتب مروان عصام كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن مكاتب المراهنات فى أوروبا وضعت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة ضمت 5 لاعبين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2019 والتى تمنح لأفضل لاعب فى العالم. وأضافت الصحيفة أن مكاتب المراهنات فى أوروبا وضعت قائمة ضمت 5 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو مانى وفيرجيل فان دايك. وتحدثت الصحيفة أن وصول ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالى، واحتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى...

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