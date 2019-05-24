تورونتو على بعد فوز من نهائي تاريخي

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بات تورونتو رابتورز على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للمرة الاولى في تاريخه، بعدما قاده نجمه كواهي لينارد الى الفوز على مضيفه ميلووكي باكس 105-99 والتقدم 3-2، الخميس في نهائي المنطقة الشرقية.

وسجل لينارد 15 من نقاطه الـ35 في الربع الاخير ليقترب من مواجهة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين والذي تخطى بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر في نهائي المنطقة الغربية.

واستهل رابتورز المباراة الخامسة بطيئا وتخلف 22-32 في الربع الاول، ثم حافظ على برودة اعصابه وعوض الفارق قبل تقدم جديد لميلووكي، بيد ان الفريق الكندي صنع الفارق في الربع الاخير بكراته الثلاثية القاتلة.

وخاض لينارد، الذي عانى اصابة في قدمه اليسرى في المباراة الرابعة، أربعين دقيقة الخميس، وذلك بعد مشاركته في 52 دقيقة ضمن مباراة الاحد التي انتهت لمصلحة رابتورز بعد تمديد شوطين اضافيين.

قال لينارد الذي يكفي فريقه الفوز في المباراة السادسة السبت على ارضه لبلوغ النهائي "نجونا من عاصفة مبكرة وكنا متحمسين لتحقيق الفوز الليلة".

وبلغ لينارد حاجز الثلاثين نقطة للمرة الحادية عشرة في الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، وقد زرع خلال المباراة خمس رميات ثلاثية، التقط سبع متابعات ومرر تسع كرات حاسمة.

واضاف لينارد المتوج بلقب الدوري عام 2014 مع سان انتونيو سبيرز "عرفت ان الوقت لا يزال طويلا، وانه اذا قدمنا افضل مستوياتنا بمقدورنا العودة وهذا ما حصل".

تابع نجم الفريق الذي تأسس عام 1995 "لقد فزنا بمباراة واحدة، انا اركز على الوقت الراهن ولا أفكر أبعد من ذلك".

وهذه المرة الاولى في الموسم يخسر باكس، متصدر الدوري المنتظم، ثلاث مباريات متتالية.

وساهم البديل فريد فان فليت في تحقيق فوز رابتورز مسجلا 21 نقطة من سبع ثلاثيات، فيما برز الكاميروني باسكال سياكام مع 14 نقطة و12 متابعة واضاف الموزع كايل لاوري 17 نقطة.

وعلق مدرب رابتورز نيك نورس الذي وصل تأخر فريقه في الربع الاول الى 14 نقطة وفي الثالث الى 12 نقطة "كان فوزا بالغ الصعوبة الليلة".

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وعن اداء لينارد، أضاف "كواهي يلهم زملاءه، يسجل كثيرا، لكن ما يدهشني العمل الدفاعي الذي يقوم به ولو انه لا يظهر كثيرا".

- "وصفة النجاح" -

ولدى ميلووكي الذي كان مرشحا قويا لتخطي تورونتو، سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 24 نقطة واضاف اريك بليدسو 20 نقطة ومالكولم بروغدون 18 نقطة و11 متابعة.

وعلق مدربه مايك بودنهولتسر "المتأهل في السلسلة يجب أن يفوز في اربع مباريات. علينا الذهاب الى تورونتو واعتقد ان المجموعة ستكون جاهزة".

ومنحت كرة ساحقة "دانك" من سياكام فريقه رابتورز التقدم بفارق ثماني نقاط قبل 6:20 دقائق على نهاية الوقت. قلص باكس الفارق الى اربع نقاط بعد اختراق للعملاق بروك لوبيز قبل 5:31 د.

ثلاثية جديدة لتورونتو حملت توقيع الاسباني مارك غاسول رفعت تقدم فريقه الى سبع نقاط، ثم قلص يانيس الى نقطتين من كرة ثلاثية قبل اربع دقائق على النهاية.

عادل لوبيز الارقام من ثلاثية قبل 2:44 د، الا ان ثلاثية جديدة من فان فليت وضعت رابتورز في المقدمة قلصها كريس ميدلتون بسلة سهلة.

لكن ميلووكي، الحالم بلقبه لاول في الدوري منذ 1971، خسر كرات سهلة ومتابعات دفاعية في الوقت الحاسم فيما زرع تورونتو رمياته الحرة ليحسم المباراة وافضلية الارض.

وما ساهم بقلب النتيجة لتورونتو مقعد بدلائه الذي سجل 35 نقطة مقابل 15 لبدلاء باكس.

وكان البديل فان فليت (21 نقطة) الاربعاء في إلينوي مع شريكته التي وضعت مولوده الثاني الاثنين وذلك بموافقة فريقه.

قال مازحا "أن تنام قليلا وترزق بطفل هي وصفة النجاح في البلاي اوف".