شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. سارة عاصم نجمة الكاراتيه تقدم طريقة عمل الفراخ بالكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص "الخليج 365 على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم سارة عاصم لاعبة الكاراتيه تقدم طريقة عمل الفراخ بالكريمة فى الوصفة التالية: المقادير المقادير نصف كيلو فراخ . ماء بصل . ملح . فلفل . ليمون . Advertisements زبدة . ورق لورو. مستكة . جبنة بارميجان . كريمة طبخ . كسبرة خضرا ء. طريقة التحضير طريقة التحضير تتبيل الفراخ بماء البصل و ملح و فلفل و ليمون ثم تشويحها فى الزبدة على النار مع وضع ورق لورو و مستكة و كريمة طبخ و جبنة بارميجان و كسبرة خضراء حتى تنضج .

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