سوبر كورة يرصد كواليس اجتماع الجبلاية مع رباعى أزمة الدورى "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة المشكلة لحل أزمة المباريات المتبقية من عمر الدوري ، أنه تم توجيه الدعوة لـ4 أندية أصحاب الأزمة وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، كاشفا أن اللجنة كانت على اتصال دائم مع هاني ابو ريدة رئيس الجبلاية لإطلاعه على آخر التطورات بشأن الحلول التي تم مناقشتها، لمعرفة الكواليس كاملة اضغط هنا:

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