سوبر كورة.. وصايا مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، 10 نصائح للاعبى فريقه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

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