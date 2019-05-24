شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبية تطالب المصارعة بقائمة منتخب الشاطئية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الأوليمبية، برئاسة هشام حطب، مسئولى اتحاد المصارعة بقائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة البحر الأبيض للشاطئية والتى تقام بتونس يوليو المقبل.

وتلقى اتحاد المصارعة خطاباً من الأوليمبية تطلب فيه قائمة المنتخب المشارك فى البطولة، وهو ما سيتم الرد عليه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المصارعة يشارك ببطولة بيلاروسيا الدولية يوليو المقبل، ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، ويقيم اللاعبون فى معسكرات دائمة لحين السفر إلى بيلاروسيا.