شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغنى لسيف زاهر : "انتو كلكم خباصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة زميله في المجلس سيف زاهر، لدي التقائهما علي بوابة الجبلاية لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز لحل أزمة المباريات المتبقية من عمر المسابقة والتي شهدت تذمرا من بعض الأندية لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

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