شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الطيب يتأهلان إلى نصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، وزوجته نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة للسيدات، مقعديهما فى الدور نصف النهائى لبطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري.

وفاز على فرج على مواطنه محمد أبو الغار المصنف التاسع عالميا فى مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-9, 11-4.

Advertisements

كما فازت نور الطيب على منافستها النيوزيلاندية جولي كينج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-6.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.