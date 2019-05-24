شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: الإصابات واستاد السلام سبب تراجع الإنتاج فى الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، سبب تراجع نتائج ناديه فى الدور الثانى للدورى هذا الموسم للإصابات وابتعاد الفريق عن ملعبه.

وقال مهدى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قدمنا نتائج متميزة فى الدور الاول ولكن الإصابات خطفت أبرز نجومنا وابتعدنا عن استاد السلام ملعبنا الرئيسى بسبب إغلاقه استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، الأمر الذى أثر كثيراً على نتائج الإنتاج فى الدور الثانى"

وتعرض لاعبو الإنتاج الحربى لسلسلة من الإصابات، بداية بعامر عامر حارس المرمى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس، فضلاً عن الثنائى محمد رجب وهشام شحاتة اللذين تعرضا للإصابة قبل أن يتعافى كل منهما ويعود للمباريات .

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وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكهم 41 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان .